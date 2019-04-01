FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/04         10:00     İmalat PMI 01/04         12:00     İTO perakende fiyatlar 03/04         10:00     TÜFE 03/04         10:00     ÜFE 04/04         14:30     Reel efektif döviz kuru 05/04         17:30     Hazine nakit dengesi 11/04         10:00     Cari denge 15/04         10:00     İşsizlik 15/04         11:00     Bütçe dengesi 16/04         10:00     Sanayi üretimi 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NİSAN PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                         03:30 İmalat PMI ÇİN                                   04:45 İmalat PMI FRANSA                          10:50 İmalat PMI ALMANYA                        10:55 İmalat PMI EURO BÖLGESİ             11:00 İmalat PMI İNGİLTERE                      11:30 İmalat PMI EURO BÖLGESİ             12:00 İşsizlik Oranı EURO BÖLGESİ             12:00 Çekirdek TÜFE YoY ABD                                 15:30 Perakende Satışlar MoM ABD                                 16:45 İmalat PMI ABD                                 17:00 ISM İmalat Endeksi ABD                                 17:00 İnşaat Harcamaları MoM ABD                                 17:00 İş Stokları --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 NİSAN SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE                      11:30 İnşaat PMI 49.7 49.5 EURO BÖLGESİ             12:00 ÜFE MoM 0.20% 0.40% EURO BÖLGESİ             12:00 ÜFE YoY 3.10% 3.00% ABD                                 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 NİSAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                     03:30 Bileşik PMI JAPONYA                     03:30 Servis PMI ÇİN                               04:45 Bileşik PMI ÇİN                               04:45 Servis PMI FRANSA                      10:50 Servis PMI FRANSA                      10:50 Bileşik PMI ALMANYA                    10:55 Servis PMI ALMANYA                    10:55 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar MoM EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar YoY ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                              15:15 ADP İşgücü Değişimi ABD                              16:45 Servis PMI ABD                              16:45 Bileşik PMI ABD                              17:00 ISM İmalat Dışı Endeks ABD                              17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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01/04 10:00 İmalat PMI
01/04 12:00 İTO perakende fiyatlar
03/04 10:00 TÜFE
03/04 10:00 ÜFE
04/04 14:30 Reel efektif döviz kuru
05/04 17:30 Hazine nakit dengesi
11/04 10:00 Cari denge
15/04 10:00 İşsizlik
15/04 11:00 Bütçe dengesi
16/04 10:00 Sanayi üretimi
19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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1 NİSAN PAZARTESİ
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:00 İş Stokları
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2 NİSAN SALI
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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI 49.7 49.5
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM 0.20% 0.40%
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY 3.10% 3.00%
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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3 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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4 NİSAN PERŞEMBE
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ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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