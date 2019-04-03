FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/04         10:00     TÜFE 03/04         10:00     ÜFE 04/04         14:30     Reel efektif döviz kuru 05/04         17:30     Hazine nakit dengesi 11/04         10:00     Cari denge 15/04         10:00     İşsizlik 15/04         11:00     Bütçe dengesi 16/04         10:00     Sanayi üretimi 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 NİSAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                     03:30 Bileşik PMI JAPONYA                     03:30 Servis PMI ÇİN                               04:45 Bileşik PMI ÇİN                               04:45 Servis PMI FRANSA                      10:50 Servis PMI FRANSA                      10:50 Bileşik PMI ALMANYA                    10:55 Servis PMI ALMANYA                    10:55 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar MoM EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar YoY ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                              15:15 ADP İşgücü Değişimi ABD                              16:45 Servis PMI ABD                              16:45 Bileşik PMI ABD                              17:00 ISM İmalat Dışı Endeks ABD                              17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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03/04 10:00 TÜFE

03/04 10:00 ÜFE

04/04 14:30 Reel efektif döviz kuru

05/04 17:30 Hazine nakit dengesi

11/04 10:00 Cari denge

15/04 10:00 İşsizlik

15/04 11:00 Bütçe dengesi

16/04 10:00 Sanayi üretimi

19/04 14:30 MB beklenti anketi

22/04 10:00 Tüketici güven endeksi

22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı

24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi

25/04 14:00 MB politika faizi

29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/04 10:00 Turizm gelirleri

30/04 10:00 Dış ticaret açığı

30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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3 NİSAN ÇARŞAMBA

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JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

JAPONYA 03:30 Servis PMI

ÇİN 04:45 Bileşik PMI

ÇİN 04:45 Servis PMI

FRANSA 10:50 Servis PMI

FRANSA 10:50 Bileşik PMI

ALMANYA 10:55 Servis PMI

ALMANYA 10:55 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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4 NİSAN PERŞEMBE

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ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM

ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY

ALMANYA 10:30 İnşaat PMI

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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5 NİSAN CUMA

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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