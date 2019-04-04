FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------- 04/04         14:30     Reel efektif döviz kuru 05/04         17:30     Hazine nakit dengesi 11/04         10:00     Cari denge 15/04         10:00     İşsizlik 15/04         11:00     Bütçe dengesi 16/04         10:00     Sanayi üretimi 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 NİSAN PERŞEMBE ---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA                      09:00 Fabrika Siparişleri MoM ALMANYA                      09:00 Fabrika Siparişleri YoY ALMANYA                      10:30 İnşaat PMI ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 NİSAN CUMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                       02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY JAPONYA                       08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA                      09:00 Sanayi Üretimi MoM ALMANYA                      09:00 Sanayi Üretimi YoY FRANSA                        09:45 Ticaret Dengesi ABD                               15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi ABD                               15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD                               15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi ABD                               15:30 İşsizlik Oranı ABD                               15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM ABD                               15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY ABD                               15:30 İşgücüne Katılım Oranı  

TÜRKİYE

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04/04 14:30 Reel efektif döviz kuru
05/04 17:30 Hazine nakit dengesi
11/04 10:00 Cari denge
15/04 10:00 İşsizlik
15/04 11:00 Bütçe dengesi
16/04 10:00 Sanayi üretimi
19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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4 NİSAN PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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5 NİSAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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