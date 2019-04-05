TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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05/04 17:30 Hazine nakit dengesi
11/04 10:00 Cari denge
15/04 10:00 İşsizlik
15/04 11:00 Bütçe dengesi
16/04 10:00 Sanayi üretimi
19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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5 NİSAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
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