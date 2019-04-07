TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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11/04 10:00 Cari denge
15/04 10:00 İşsizlik
15/04 11:00 Bütçe dengesi
16/04 10:00 Sanayi üretimi
19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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8 NİSAN PAZARTESİ
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JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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9 NİSAN SALI
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10 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları
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11 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ÇİN İhracat YoY
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY