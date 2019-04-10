FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04         10:00     Cari denge 15/04         10:00     İşsizlik 15/04         11:00     Bütçe dengesi 16/04         10:00     Sanayi üretimi 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 NİSAN ÇARŞAMBA ---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                02:50 ÜFE YoY  JAPONYA                02:50 ÜFE MoM JAPONYA                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM  JAPONYA                02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY  FRANSA                  09:45 Sanayi Üretimi MoM  FRANSA                  09:45 Sanayi Üretimi YoY  FRANSA                  09:45 İmalat Üretimi MoM  FRANSA                  09:45 İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE             11:30 Ticaret Dengesi  İNGİLTERE             11:30 Sanayi Üretimi MoM  İNGİLTERE             11:30 Sanayi Üretimi YoY  İNGİLTERE             11:30 İmalat Üretimi MoM  İNGİLTERE             11:30 İmalat Üretimi YoY  İNGİLTERE             11:30 GDP (MoM)  İNGİLTERE             11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM  İNGİLTERE             11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M  ABD                         14:00 MBA Mortgage Başvuruları  EURO BÖLGESİ     14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı  EURO BÖLGESİ     14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı  EURO BÖLGESİ     14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı  ABD                         15:30 TÜFE MoM  ABD                         15:30 Çekirdek TÜFE MoM  ABD                         15:30 TÜFE YoY  ABD                         15:30 Çekirdek TÜFE YoY  ABD                         17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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11/04 10:00 Cari denge

15/04 10:00 İşsizlik

15/04 11:00 Bütçe dengesi

16/04 10:00 Sanayi üretimi

19/04 14:30 MB beklenti anketi

22/04 10:00 Tüketici güven endeksi

22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı

24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi

25/04 14:00 MB politika faizi

29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/04 10:00 Turizm gelirleri

30/04 10:00 Dış ticaret açığı

30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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10 NİSAN ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları
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11 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ÇİN İhracat YoY

ÇİN Ticaret Dengesi

ÇİN İthalat YoY

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