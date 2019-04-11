FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/04         10:00     Cari denge 15/04         10:00     İşsizlik 15/04         11:00     Bütçe dengesi 16/04         10:00     Sanayi üretimi 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 NİSAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları  JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  ÇİN               04:30 TÜFE YoY  ÇİN               04:30 ÜFE YoY  ALMANYA    09:00 TÜFE MoM  ALMANYA    09:00 TÜFE YoY  FRANSA       09:45 TÜFE MoM  FRANSA       09:45 TÜFE YoY  ABD              15:30 ÜFE MoM  ABD              15:30 Çekirdek ÜFE MoM  ABD              15:30 ÜFE YoY  ABD              15:30 Çekirdek ÜFE YoY  ABD              15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD              15:30 Devam Eden Başvurular  ABD              17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 NİSAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ     12:00 Sanayi Üretimi MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 Sanayi Üretimi YoY  ABD                         17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  ÇİN                                    İhracat YoY  ÇİN                                    Ticaret Dengesi  ÇİN                                    İthalat YoY     

TÜRKİYE
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11/04 10:00 Cari denge
15/04 10:00 İşsizlik
15/04 11:00 Bütçe dengesi
16/04 10:00 Sanayi üretimi
19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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11 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ÇİN İhracat YoY
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY

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