FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04         10:00     İşsizlik 15/04         11:00     Bütçe dengesi 16/04         10:00     Sanayi üretimi 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 NİSAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ     12:00 Sanayi Üretimi MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 Sanayi Üretimi YoY  ABD                         17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi  ÇİN                                    İhracat YoY  ÇİN                                    Ticaret Dengesi  ÇİN                                    İthalat YoY   

TÜRKİYE

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15/04 10:00 İşsizlik

15/04 11:00 Bütçe dengesi

16/04 10:00 Sanayi üretimi

19/04 14:30 MB beklenti anketi

22/04 10:00 Tüketici güven endeksi

22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı

24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi

25/04 14:00 MB politika faizi

29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/04 10:00 Turizm gelirleri

30/04 10:00 Dış ticaret açığı

30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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12 NİSAN CUMA

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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

ÇİN İhracat YoY

ÇİN Ticaret Dengesi

ÇİN İthalat YoY

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