TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/04 10:00 İşsizlik
15/04 11:00 Bütçe dengesi
16/04 10:00 Sanayi üretimi
19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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12 NİSAN CUMA
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EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ÇİN İhracat YoY
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İthalat YoY
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