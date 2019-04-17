FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 NİSAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                    02:50                     Ticaret Dengesi JAPONYA                    02:50                     İhracat YoY JAPONYA                    02:50                     İthalat YoY ÇİN                              05:00                     Sanayi Üretimi YoY ÇİN                              05:00                     Perakende Satışlar YoY ÇİN                              05:00                     GDP QoQ ÇİN                              05:00                     GDP YoY JAPONYA                    07:30                     Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                    07:30                     Sanayi Üretimi YoY JAPONYA                    07:30                     Kapasite Kullanımı MoM BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     TÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     Çekirdek TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     ÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     Çekirdek ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK    11:30                     Çekirdek ÜFE YoY EURO BÖLGESİ         12:00                     Ticaret Dengesi EURO BÖLGESİ         12:00                     Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ         12:00                     TÜFE MoM EURO BÖLGESİ         12:00                     TÜFE YoY ABD                            14:00                     MBA Mortgage Başvuruları ABD                            15:30                     Ticaret Dengesi ABD                            17:00                     Toptan Satış Stokları MoM ABD                            17:30                     DOE U.S.

TÜRKİYE
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19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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17 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 GDP QoQ
ÇİN 05:00 GDP YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 Bej Kitap
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18 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

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