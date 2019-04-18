TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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18 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
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