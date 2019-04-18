FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 NİSAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA              02:50                     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA              02:50                     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA              02:50                     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA              02:50                     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA            09:00                     ÜFE MoM ALMANYA            09:00                     ÜFE YoY FRANSA               10:15                     İmalat PMI FRANSA               10:15                     Servis PMI FRANSA               10:15                     Bileşik PMI ALMANYA            10:30                     İmalat PMI ALMANYA            10:30                     Servis PMI ALMANYA            10:30                     Bileşik PMI EURO BÖLGESİ   11:00                     İmalat PMI EURO BÖLGESİ   11:00                     Servis PMI EURO BÖLGESİ   11:00                     Bileşik PMI ABD                       15:30                     Perakende Satışlar MoM ABD                       15:30                     Philadelphia Fed Endeksi ABD                       15:30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                       15:30                     Devam Eden Başvurular ABD                       16:45                     İmalat PMI ABD                       16:45                     Servis PMI ABD                       16:45                     Bileşik PMI ABD                       17:00                     Öncü Göstergeler ABD                       17:00                     İş Stokları ABD                       17:30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 NİSAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                            02:30                     TÜFE YoY JAPONYA                            02:30                     Çekirdek TÜFE YoY ABD                                      15:30                     Konut Başlangıçları ABD                                      15:30                     Konut Başlangıçları MoM ABD                                      15:30                     İnşaat İzinleri ABD                                      15:30                     İnşaat İzinleri MoM  

TÜRKİYE
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19/04 14:30 MB beklenti anketi
22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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18 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM

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