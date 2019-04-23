FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 NİSAN SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ     17:00 Tüketici Güveni ABD                         17:00 Yeni Konut Satışları --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 NİSAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA              08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA              11:00 IFO-İş İklimi ALMANYA              11:00 IFO-Beklentiler ALMANYA              11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                        17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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23 NİSAN SALI
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EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
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24 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Hampetrol Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 97 96.9

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