FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/04         14:00     MB politika faizi 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 NİSAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ABD                        15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 NİSAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:30 İşsizlik Oranı JAPONYA               02:50 Sanayi Üretimi JAPONYA               02:50 Perakende Satışlar FRANSA                 09:45 Tüketici Güveni ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP ABD                        15:30 Kişisel Tüketim ABD                        15:30 Çekirdek PCE ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 97 96.9

TÜRKİYE
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25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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25 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 NİSAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 97 96.9

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