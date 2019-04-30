FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 NİSAN SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE                          02:01                     GfK Tüketici Güveni ÇİN                                        04:00                     Bileşik PMI ÇİN                                        04:00                     İmalat Dışı PMI ÇİN                                        04:00                     İmalat PMI FRANSA                              08:30                     GDP QoQ FRANSA                              08:30                     GDP YoY ALMANYA                           09:00                     GfK Tüketici Güveni FRANSA                              09:45                     ÜFE MoM FRANSA                              09:45                     ÜFE YoY FRANSA                              09:45                     Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                              09:45                     Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                              09:45                     TÜFE MoM FRANSA                              09:45                     TÜFE YoY ALMANYA                          10:55                     İşsizlikteki Değişim ALMANYA                          10:55                     İşsizlik Oranı EURO BÖLGESİ                 12:00                     İşsizlik Oranı EURO BÖLGESİ                 12:00                     GDP QoQ EURO BÖLGESİ                 12:00                     GDP YoY ALMANYA                          15:00                     TÜFE MoM ALMANYA                          15:00                     TÜFE YoY ABD                                      17:00                     Bekleyen Konut Satışları ABD                                      17:00                     Conf.

TÜRKİYE
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30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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30 NİSAN SALI
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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
FRANSA 08:30 GDP QoQ
FRANSA 08:30 GDP YoY
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
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1 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı
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2 MAYIS PERŞEMBE
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ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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3 MAYIS CUMA
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İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

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