FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 MAYIS ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                            03:30                     İmalat PMI İNGİLTERE                          11:30                     İmalat PMI ABD                                      14:00                     MBA Mortgage Başvuruları ABD                                      15:15                     ADP İstihdam Değişimi ABD                                      16:45                     İmalat PMI ABD                                      17:00                     ISM İmalat Endeksi ABD                                      17:00                     İnşaat Harcamaları MoM ABD                                      17:30                     DOE U.S.

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAYIS ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 MAYIS PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 MAYIS CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Eximbank'tan ihracatçılara destekEximbank'tan ihracatçılara destek
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Koparan yandı! Cezası 60 bin...

Koparan yandı! Cezası 60 bin...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank'tan ihracatçılara destek

Eximbank'tan ihracatçılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.