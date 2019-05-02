FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05         10:00     İmalat PMI - Nisan 03/05         10:00     TÜFE 03/05         10:00     ÜFE 08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan 13/05         10:00     Cari denge - Mart 14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart 15/05         10:00     İşsizlik - Şubat 15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan 16/05         14:30     TCMB beklenti anketi 21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs 21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan 23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs 23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs 28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs 31/05         10:00     GSYH - 1.

TÜRKİYE
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02/05 10:00 İmalat PMI - Nisan
03/05 10:00 TÜFE
03/05 10:00 ÜFE
08/05 17:30 Hazine nakit dengesi - Nisan
13/05 10:00 Cari denge - Mart
14/05 10:00 Sanayi üretimi - Mart
15/05 10:00 İşsizlik - Şubat
15/05 11:00 Bütçe dengesi - Nisan
16/05 14:30 TCMB beklenti anketi
21/05 10:00 Tüketici güven endeksi - Mayıs
21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku - Nisan
23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı - Mayıs
23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi - Mayıs
28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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2 MAYIS PERŞEMBE
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ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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3 MAYIS CUMA
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İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

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