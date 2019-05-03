FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05         10:00     TÜFE 03/05         10:00     ÜFE 08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan 13/05         10:00     Cari denge - Mart 14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart 15/05         10:00     İşsizlik - Şubat 15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan 16/05         14:30     TCMB beklenti anketi 21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs 21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan 23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs 23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs 28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs 31/05         10:00     GSYH - 1.

TÜRKİYE

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03/05 10:00 TÜFE

03/05 10:00 ÜFE

08/05 17:30 Hazine nakit dengesi - Nisan

13/05 10:00 Cari denge - Mart

14/05 10:00 Sanayi üretimi - Mart

15/05 10:00 İşsizlik - Şubat

15/05 11:00 Bütçe dengesi - Nisan

16/05 14:30 TCMB beklenti anketi

21/05 10:00 Tüketici güven endeksi - Mayıs

21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku - Nisan

23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı - Mayıs

23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi - Mayıs

28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs

31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek

31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan

31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan

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DÜNYA TSİ

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3 MAYIS CUMA

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İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks

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