TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

8 MAYIS ÇARŞAMBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

JAPONYA 03:30 Servis PMI

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ÇİN Ticaret Dengesi

ÇİN İhracat YoY

ÇİN İthalat YoY

---------------------------------------------------------------------------------------------------

9 MAYIS PERŞEMBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------------