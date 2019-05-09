FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/05         10:00     Cari denge - Mart 14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart 15/05         10:00     İşsizlik - Şubat 15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan 16/05         14:30     TCMB beklenti anketi 21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs 21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan 23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs 23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs 28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs 31/05         10:00     GSYH - 1.

TÜRKİYE
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13/05 10:00 Cari denge - Mart
14/05 10:00 Sanayi üretimi - Mart
15/05 10:00 İşsizlik - Şubat
15/05 11:00 Bütçe dengesi - Nisan
16/05 14:30 TCMB beklenti anketi
21/05 10:00 Tüketici güven endeksi - Mayıs
21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku - Nisan
23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı - Mayıs
23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi - Mayıs
28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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9 MAYIS PERŞEMBE
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ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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10 MAYIS CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

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