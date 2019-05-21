TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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21/05 10:00 Tüketici güven endeksi - Mayıs

21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku - Nisan

23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı - Mayıs

23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi - Mayıs

28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs

31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek

31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan

31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan

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DÜNYA TSİ

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21 MAYIS SALI

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EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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22 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA 02:50 İhracat YoY

JAPONYA 02:50 İthalat YoY

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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23 MAYIS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ALMANYA 09:00 GDP QoQ

ALMANYA 09:00 GDP YoY

ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ

ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ

ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ

FRANSA 10:15 İmalat PMI

FRANSA 10:15 Servis PMI

FRANSA 10:15 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi

ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler

ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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24 MAYIS CUMA

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

