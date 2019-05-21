FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs 21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan 23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs 23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs 28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs 31/05         10:00     GSYH - 1.

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21/05 10:00 Tüketici güven endeksi - Mayıs
21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku - Nisan
23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı - Mayıs
23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi - Mayıs
28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
21 MAYIS SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
---------------------------------------------------------------------------------------------------
22 MAYIS ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
---------------------------------------------------------------------------------------------------
23 MAYIS PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ALMANYA 09:00 GDP QoQ
ALMANYA 09:00 GDP YoY
ALMANYA 09:00 Özel Tüketim QoQ
ALMANYA 09:00 Kamu Harcamaları QoQ
ALMANYA 09:00 Sermaye Yatırımları QoQ
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
24 MAYIS CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
PERYÖN/Öztınaz - İşe alımlarda yeni eğilim: Sosyal işe alımPERYÖN/Öztınaz - İşe alımlarda yeni eğilim: Sosyal işe alım
“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Havadan, karadan, denizden turist yağacak

Havadan, karadan, denizden turist yağacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PERYÖN/Öztınaz - İşe alımlarda yeni eğilim: Sosyal işe alım

PERYÖN/Öztınaz - İşe alımlarda yeni eğilim: Sosyal işe alım

“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”

“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”

TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor

TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

Yurt dışı üretici fiyatlarında Nisan’da yıllık artış yüzde 33.43 (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Nisan’da yıllık artış yüzde 33.43 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.