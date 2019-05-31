TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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31 MAYIS CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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