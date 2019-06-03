TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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10/06 14:30 Reel efektif döviz kuru
12/06 14:00 TCMB politika faizi
12/06 17:30 Hazine nakit dengesi
14/06 10:00 Cari denge
14/06 14:30 TCMB beklenti anketi
17/06 10:00 İşsizlik
17/06 11:00 Bütçe dengesi
18/06 10:00 Sanayi üretimi
20/06 10:00 Tüketici güven endeksi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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3 HAZİRAN PAZARTESİ
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JAPONYA 02:50 Sermaye Harcamaları YoY
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
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4 HAZİRAN SALI
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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
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5 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 Bej Kitap
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6 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Kamu Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 Hanehalkı Harcamaları QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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7 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
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