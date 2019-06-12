FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/06         14:00     TCMB politika faizi 12/06         17:30     Hazine nakit dengesi 14/06         10:00     Cari denge 14/06         14:30     TCMB beklenti anketi 17/06         10:00     İşsizlik 17/06         11:00     Bütçe dengesi 18/06         10:00     Sanayi üretimi 20/06         10:00     Tüketici güven endeksi 20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 HAZİRAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                  02:50    ÜFE MoM JAPONYA                  02:50     ÜFE YoY JAPONYA                  02:50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA                  02:50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY ÇİN                           04:30     TÜFE YoY ÇİN                           04:30     ÜFE YoY ABD                          14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                          15:30     TÜFE MoM ABD                          15:30     Çekirdek TÜFE MoM ABD                          15:30     TÜFE YoY ABD                          15:30     Çekirdek TÜFE YoY ABD                          17:30     DOE U.S.

TÜRKİYE
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12/06 14:00 TCMB politika faizi
12/06 17:30 Hazine nakit dengesi
14/06 10:00 Cari denge
14/06 14:30 TCMB beklenti anketi
17/06 10:00 İşsizlik
17/06 11:00 Bütçe dengesi
18/06 10:00 Sanayi üretimi
20/06 10:00 Tüketici güven endeksi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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12 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17:00 İş Stokları

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