FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/06         10:00     Cari denge 14/06         14:30     TCMB beklenti anketi 17/06         10:00     İşsizlik 17/06         11:00     Bütçe dengesi 18/06         10:00     Sanayi üretimi 20/06         10:00     Tüketici güven endeksi 20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 HAZİRAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA               09:00     TÜFE MoM ALMANYA               09:00     TÜFE YoY EURO BÖLGESİ     12:00     Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ     12:00     Sanayi Üretimi YoY ABD                         15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                         15:30     Devam Eden Başvurular ABD                         17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 HAZİRAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                         05:00     Sanayi Üretimi YoY ÇİN                         05:00     Perakende Satışlar YoY JAPONYA               07:30     Sanayi Üretimi MoM JAPONYA               07:30     Sanayi Üretimi YoY JAPONYA               07:30     Kapasite Kullanımı MoM FRANSA                 09:45     TÜFE MoM FRANSA                 09:45     TÜFE YoY ABD                        15:30     Perakende Satışlar MoM ABD                        16:15     Sanayi Üretimi MoM ABD                        16:15     İmalat Üretimi ABD                        16:15     Kapasite Kullanımı ABD                        17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi ABD                        17:00     İş Stokları

TÜRKİYE
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14/06 10:00 Cari denge
14/06 14:30 TCMB beklenti anketi
17/06 10:00 İşsizlik
17/06 11:00 Bütçe dengesi
18/06 10:00 Sanayi üretimi
20/06 10:00 Tüketici güven endeksi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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13 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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14 HAZİRAN CUMA
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ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17:00 İş Stokları

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