TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/06 10:00 Tüketici güven endeksi

20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı

24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi

27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi

28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai

28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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20 HAZİRAN PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM

BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY

BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

JAPONYA 02:50 BOJ Faiz Kararı

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21 HAZİRAN CUMA

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY

JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

FRANSA 10:15 İmalat PMI

FRANSA 10:15 Servis PMI

FRANSA 10:15 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

