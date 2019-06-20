FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/06         10:00     Tüketici güven endeksi 20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 HAZİRAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Perakende Satışlar MoM BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Perakende Satışlar YoY BİRLEŞİK KRALLIK  14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı BİRLEŞİK KRALLIK  14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi ABD                            15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                            15:30 Philadelphia Fed Endeksi ABD                            15:30 Devam Eden Başvurular ABD                            17:00 Öncü Göstergeler EURO BÖLGESİ         17:00 Tüketici Güveni ABD                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi JAPONYA                    02:50  BOJ Faiz Kararı --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 HAZİRAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                     02:30 TÜFE YoY JAPONYA                     02:30 Çekirdek TÜFE YoY JAPONYA                     03:30 İmalat PMI FRANSA                      10:15 İmalat PMI FRANSA                      10:15 Servis PMI FRANSA                      10:15 Bileşik PMI ALMANYA                   10:30 İmalat PMI ALMANYA                   10:30 Servis PMI ALMANYA                   10:30 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ         11:00 İmalat PMI EURO BÖLGESİ         11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ         11:00 Bileşik PMI ABD                             16:45 İmalat PMI ABD                             16:45 Servis PMI ABD                             16:45 Bileşik PMI ABD                             17:00 Devam Eden Konut Satışları ABD                             17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM  

TÜRKİYE
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20/06 10:00 Tüketici güven endeksi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA 02:50 BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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