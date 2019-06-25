FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 HAZİRAN SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                       17:00     Richmond Fed İmalat Endeksi ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları MoM ABD                       17:00     Conference Board Tüketici Güven Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 HAZİRAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA             09:00     GfK Tüketici Güveni FRANSA                09:45     Tüketici Güveni ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                       15:30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                       15:30     Ticaret Dengesi ABD                       15:30     Perakende Satış Stokları MoM ABD                       15:30     Toptan Satış Stokları MoM ABD                       17:30     DOE U.S.

TÜRKİYE
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27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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25 HAZİRAN SALI
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ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Conference Board Tüketici Güven Endeksi
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26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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