TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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