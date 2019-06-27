FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 HAZİRAN PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:50     Perakende Satışlar YoY JAPONYA               02:50     Perakende Satışlar MoM JAPONYA               02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA               02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA               02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA               02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ÇİN                         04:30     Sanayi Karları YoY EURO BÖLGESİ    12:00     Ekonomik Güven Endeksi ALMANYA             15:00     TÜFE MoM ALMANYA             15:00     TÜFE YoY ABD                       15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                       15:30     Kişisel Harcamalar ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular ABD                       15:30     Çekirdek PCE QoQ ABD                       17:00     Bekleyen Konut Satışları MoM ABD                       17:00     Bekleyen Konut Satışları YoY ABD                       17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 HAZİRAN CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- BİRLEŞİK KRALLIK  02:01     GfK Tüketici Güveni JAPONYA                   02:30     İşsizlik Oranı JAPONYA                    02:50     Sanayi Üretimi MoM JAPONYA                    02:50     Sanayi Üretimi YoY FRANSA                     09:45     ÜFE MoM FRANSA                     09:45     ÜFE YoY FRANSA                     09:45     Tüketici Harcamaları MoM FRANSA                     09:45     Tüketici Harcamaları YoY FRANSA                     09:45     TÜFE MoM FRANSA                     09:45     TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK  11:30     GDP QoQ BİRLEŞİK KRALLIK  11:30     GDP YoY BİRLEŞİK KRALLIK  11:30     Toplam İş Yatırımları QoQ BİRLEŞİK KRALLIK  11:30     Toplam İş Yatırımları YoY EURO BÖLGESİ         12:00     Çekirdek TÜFE YoY ABD                            15:30     Kişisel Gelirler ABD                            15:30     Kişisel Harcamalar ABD                            15:30     Reel Kişisel Harcamalar ABD                            17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE
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27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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27 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 Sanayi Karları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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28 HAZİRAN CUMA
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BİRLEŞİK KRALLIK 02:01 GfK Tüketici Güveni
JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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