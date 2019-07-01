FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 TEMMUZ PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN                         04:45 İmalat PMI  JAPONYA               08:00 Tüketici Güven Endeksi  FRANSA                 10:50 İmalat PMI  ALMANYA               10:55 İmalat PMI  ALMANYA               10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)  ALMANYA               10:55 İşsizlik Oranı  EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI  İNGİLTERE              11:30 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ     12:00 İşsizlik Oranı  ABD                         16:45 İmalat PMI  ABD                         17:00 ISM İmalat Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 TEMMUZ SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                09:00 Perakende Satışlar MoM  ALMANYA                09:00 Perakende Satışlar YoY  İNGİLTERE              11:30 İnşaat PMI  EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE YoY --------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 TEMMUZ ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               03:30 Bileşik PMI  JAPONYA               03:30 Servis PMI  ÇİN                         04:45 Bileşik PMI  ÇİN                         04:45 Servis PMI  FRANSA                 10:50 Servis PMI  FRANSA                 10:50 Bileşik PMI  ALMANYA               10:55 Servis PMI  ALMANYA               10:55 Bileşik PMI  EURO BÖLGESİ     11:00 Servis PMI  EURO BÖLGESİ     11:00 Bileşik PMI  İNGİLTERE              11:30 Servis PMI  İNGİLTERE              11:30 Bileşik PMI  ABD                          14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                          15:15 ADP İşgücü Değişimi  ABD                          15:30 Ticaret Dengesi  ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                          16:45 Servis PMI  ABD                          16:45 Bileşik PMI  ABD                           17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri  ABD                           17:00 Fabrika Siparişleri  ABD                           17:00 ISM İmalat Dışı Endeks  ABD                           17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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DÜNYA TSİ

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01 TEMMUZ PAZARTESİ

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ÇİN 04:45 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
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02 TEMMUZ SALI

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ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
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03 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 19:00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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04 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 0:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
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05 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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