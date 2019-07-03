FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07         10:00     TÜFE 03/07         10:00     ÜFE 05/07         17:30     Hazine nakit dengesi 11/07         10:00     Cari denge             12/07         10:00     Sanayi üretimi        15/07         11:00     Bütçe dengesi        16/07         10:00     İşsizlik (Nisan dönemi)                 19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi       25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı      25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi   25/07         14:00     TCMB politika faizi            30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi    31/07         10:00     Turizm gelirleri   31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 03 TEMMUZ ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               03:30 Bileşik PMI JAPONYA               03:30 Servis PMI ÇİN                         04:45 Bileşik PMI ÇİN                         04:45 Servis PMI FRANSA                 10:50 Servis PMI FRANSA                 10:50 Bileşik PMI ALMANYA               10:55 Servis PMI ALMANYA               10:55 Bileşik PMI EURO BÖLGESİ     11:00 Servis PMI EURO BÖLGESİ     11:00 Bileşik PMI İNGİLTERE              11:30 Servis PMI İNGİLTERE              11:30 Bileşik PMI ABD                          14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                          15:15 ADP İşgücü Değişimi ABD                          15:30 Ticaret Dengesi ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular ABD                          16:45 Servis PMI ABD                          16:45 Bileşik PMI ABD                           17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                           17:00 Fabrika Siparişleri ABD                           17:00 ISM İmalat Dışı Endeks ABD                           17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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03/07 10:00 TÜFE
03/07 10:00 ÜFE
05/07 17:30 Hazine nakit dengesi
11/07 10:00 Cari denge
12/07 10:00 Sanayi üretimi
15/07 11:00 Bütçe dengesi
16/07 10:00 İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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03 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 19:00 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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04 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 0:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
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05 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

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