FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 09:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/07         17:30     Hazine nakit dengesi 11/07         10:00     Cari denge            12/07         10:00     Sanayi üretimi       15/07         11:00     Bütçe dengesi       16/07         10:00     İşsizlik (Nisan dönemi)                19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi      25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı     25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi  25/07         14:00     TCMB politika faizi           30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi   31/07         10:00     Turizm gelirleri  31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY JAPONYA               08:00 Öncü Göstergeler ALMANYA              09:00 Fabrika Siparişleri MoM ALMANYA              09:00 Fabrika Siparişleri YoY FRANSA                 09:45 Ticaret Dengesi ABD                        15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi ABD                        15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD                        15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi ABD                        15:30 İşsizlik Oranı ABD                        15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM ABD                        15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY ABD                        15:30 İşgücüne Katılım Oranı

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
05/07 17:30 Hazine nakit dengesi
11/07 10:00 Cari denge
12/07 10:00 Sanayi üretimi
15/07 11:00 Bütçe dengesi
16/07 10:00 İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
05 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanıAlaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Benzin fiyatlarına indirim geldi!

Benzin fiyatlarına indirim geldi!

Dolarda yatay seyir sürüyor!

Dolarda yatay seyir sürüyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.