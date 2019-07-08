FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07         10:00     Cari denge           12/07         10:00     Sanayi üretimi      15/07         11:00     Bütçe dengesi      16/07         10:00     İşsizlik (Nisan dönemi)               19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi     25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı    25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi          30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi  31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 TEMMUZ PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY ALMANYA          09:00     Sanayi Üretimi MoM ALMANYA          09:00     Sanayi Üretimi YoY ALMANYA          09:00     Ticaret Dengesi ALMANYA          09:00     İhracat MoM ALMANYA          09:00     İthalat MoM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 TEMMUZ SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            02:50     ÜFE MoM JAPONYA            02:50     ÜFE YoY ÇİN                        04:30     TÜFE YoY ÇİN                        04:30     ÜFE YoY FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi MoM FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi YoY FRANSA               09:45     İmalat Üretimi MoM FRANSA               09:45     İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE          11:30     GDP (MoM) İNGİLTERE          11:30     Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE          11:30     Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE          11:30     İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE          11:30     İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE          11:30     Ticaret Dengesi İNGİLTERE          11:30     Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE          11:30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                       17:00     Toptan Satış Stokları MoM ABD                       17:30     DOE U.S.

TÜRKİYE
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11/07 10:00 Cari denge
12/07 10:00 Sanayi üretimi
15/07 11:00 Bütçe dengesi
16/07 10:00 İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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08 TEMMUZ PAZARTESİ
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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
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09 TEMMUZ SALI
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10 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları
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11 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ÇİN -- Ticaret Dengesi
ÇİN -- İhracat YoY
ÇİN -- İthalat YoY

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