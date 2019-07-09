FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07         10:00     Cari denge           12/07         10:00     Sanayi üretimi      15/07         11:00     Bütçe dengesi      16/07         10:00     İşsizlik (Nisan dönemi)               19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi     25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı    25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi          30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi  31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 TEMMUZ SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            02:50     ÜFE MoM JAPONYA            02:50     ÜFE YoY ÇİN                        04:30     TÜFE YoY ÇİN                        04:30     ÜFE YoY FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi MoM FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi YoY FRANSA               09:45     İmalat Üretimi MoM FRANSA               09:45     İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE          11:30     GDP (MoM) İNGİLTERE          11:30     Sanayi Üretimi MoM İNGİLTERE          11:30     Sanayi Üretimi YoY İNGİLTERE          11:30     İmalat Üretimi MoM İNGİLTERE          11:30     İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE          11:30     Ticaret Dengesi İNGİLTERE          11:30     Servis Sektörü Endeksi MoM İNGİLTERE          11:30     Servis Sektörü Endeksi 3M/3M ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                       17:00     Toptan Satış Stokları MoM ABD                       17:30     DOE U.S.

TÜRKİYE

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11/07 10:00 Cari denge

12/07 10:00 Sanayi üretimi

15/07 11:00 Bütçe dengesi

16/07 10:00 İşsizlik (Nisan dönemi)

19/07 14:30 TCMB beklenti anketi

22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku

23/07 10:00 Tüketici güven endeksi

25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı

25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi

25/07 14:00 TCMB politika faizi

30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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09 TEMMUZ SALI

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10 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

ÇİN 04:30 TÜFE YoY

ÇİN 04:30 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM

FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM

İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY

İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM

İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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11 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 09:00 TÜFE MoM

ALMANYA 09:00 TÜFE YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ABD 15:30 TÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 15:30 TÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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12 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY

JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 15:30 ÜFE MoM

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM

ABD 15:30 ÜFE YoY

ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

ÇİN -- Ticaret Dengesi

ÇİN -- İhracat YoY

ÇİN -- İthalat YoY

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