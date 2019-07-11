TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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11/07 10:00 Cari denge
12/07 10:00 Sanayi üretimi
15/07 11:00 Bütçe dengesi
16/07 10:00 İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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11 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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12 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ÇİN -- Ticaret Dengesi
ÇİN -- İhracat YoY
ÇİN -- İthalat YoY
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