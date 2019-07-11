FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/07         10:00     Cari denge           12/07         10:00     Sanayi üretimi      15/07         11:00     Bütçe dengesi      16/07         10:00     İşsizlik (Nisan dönemi)               19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi     25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı    25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi          30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi  31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 TEMMUZ PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA              02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA              02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA              02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA              02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA              09:00     TÜFE MoM ALMANYA              09:00     TÜFE YoY FRANSA                09:45     TÜFE MoM FRANSA                09:45     TÜFE YoY ABD                       15:30     TÜFE MoM ABD                       15:30     Çekirdek TÜFE MoM ABD                       15:30     TÜFE YoY ABD                       15:30     Çekirdek TÜFE YoY ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular ABD                       17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            07:30     Sanayi Üretimi MoM JAPONYA            07:30     Sanayi Üretimi YoY JAPONYA            07:30     Kapasite Kullanımı MoM EURO BÖLGESİ 12:00     Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ 12:00     Sanayi Üretimi YoY ABD                       15:30     ÜFE MoM ABD                       15:30     Çekirdek ÜFE MoM ABD                       15:30     ÜFE YoY ABD                       15:30     Çekirdek ÜFE YoY ÇİN                        --            Ticaret Dengesi ÇİN                        --            İhracat YoY ÇİN                        --            İthalat YoY    

TÜRKİYE

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11/07 10:00 Cari denge
12/07 10:00 Sanayi üretimi
15/07 11:00 Bütçe dengesi
16/07 10:00 İşsizlik (Nisan dönemi)
19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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11 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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12 TEMMUZ CUMA

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JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ÇİN -- Ticaret Dengesi
ÇİN -- İhracat YoY
ÇİN -- İthalat YoY

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