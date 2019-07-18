FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi   25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı  25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi        30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 TEMMUZ PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                     02:50 Ticaret Dengesi JAPONYA                     02:50 İhracat YoY JAPONYA                     02:50 İthalat YoY BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 Perakende Satışlar MoM BİRLEŞİK KRALLIK   11:30 Perakende Satışlar YoY ABD                             15:30 Philadelphia Fed Endeksi ABD                             15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                             15:30 Devam Eden Başvurular ABD                             17:00 Öncü Göstergeler ABD                             17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                  02:30 TÜFE YoY JAPONYA                  02:30 Çekirdek TÜFE YoY JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA                 09:00 ÜFE MoM ALMANYA                 09:00 ÜFE YoY ABD                          17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

TÜRKİYE
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19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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