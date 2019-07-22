FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi  25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi       30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 TEMMUZ PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                       15:30     Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 TEMMUZ SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                       17:00     Richmond Fed İmalat Endeksi EURO BÖLGESİ                 17:00     Tüketici Güveni ABD                       17:00     Devam Eden Konut Satışları ABD                       17:00     Devam Eden Konut Satışları MoM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 TEMMUZ ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            03:30     İmalat PMI JAPONYA            03:30     Bileşik PMI JAPONYA            03:30     Servis PMI JAPONYA            08:00     Öncü Göstergeler FRANSA               10:15     İmalat PMI FRANSA               10:15     Servis PMI FRANSA               10:15     Bileşik PMI ALMANYA          10:30     İmalat PMI ALMANYA          10:30     Servis PMI ALMANYA          10:30     Bileşik PMI EURO BÖLGESİ                 11:00     İmalat PMI EURO BÖLGESİ                 11:00     Servis PMI EURO BÖLGESİ                 11:00     Bileşik PMI ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                       16:45     İmalat PMI ABD                       16:45     Servis PMI ABD                       16:45     Bileşik PMI ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları ABD                       17:00     Yeni Konut Satışları MoM ABD                       17:30     DOE U.S.

TÜRKİYE
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22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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22 TEMMUZ PAZARTESİ
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ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
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23 TEMMUZ SALI
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ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
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24 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

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