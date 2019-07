TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23/07 10:00 Tüketici güven endeksi

25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı

25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi

25/07 14:00 TCMB politika faizi

30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÜNYA TSİ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

23 TEMMUZ SALI

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi

EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

---------------------------------------------------------------------------------------------------

24 TEMMUZ ÇARŞAMBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

JAPONYA 03:30 Bileşik PMI

JAPONYA 03:30 Servis PMI

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

FRANSA 10:15 İmalat PMI

FRANSA 10:15 Servis PMI

FRANSA 10:15 Bileşik PMI

ALMANYA 10:30 İmalat PMI

ALMANYA 10:30 Servis PMI

ALMANYA 10:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

---------------------------------------------------------------------------------------------------

25 TEMMUZ PERŞEMBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi

ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler

ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

26 TEMMUZ CUMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANSA 09:45 Tüketici Güveni

FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ

ABD 15:30 Kişisel Tüketim

ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ