FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı 25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi    30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                                TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 TEMMUZ PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ALMANYA                           11:00     IFO-İş İklimi ALMANYA                           11:00     IFO-Beklentiler ALMANYA                           11:00     IFO-Durum Değerlendirmesi EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Gösterge Faiz Oranı EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Marjinal Faiz Oranı EURO BÖLGESİ                 14:45     ECB Mevduat Faiz Oranı ABD                                     15:30     Toptan Satış Stokları MoM ABD                                     15:30     Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri ABD                                     15:30     Ticaret Dengesi ABD                                     15:30     Perakende Satış Stokları MoM ABD                                     15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                                     15:30     Devam Eden Başvurular ABD                                     17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA                              09:45     Tüketici Güveni FRANSA                              09:45     ÜFE MoM FRANSA                              09:45     ÜFE YoY ABD                                     15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                                     15:30     Kişisel Tüketim ABD                                     15:30     Çekirdek PCE QoQ  

TÜRKİYE
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25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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25 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

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