TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
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