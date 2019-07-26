FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                                TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 TEMMUZ CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- FRANSA                              09:45     Tüketici Güveni FRANSA                              09:45     ÜFE MoM FRANSA                              09:45     ÜFE YoY ABD                                     15:30     Yıllıklandırılmış GDP QoQ ABD                                     15:30     Kişisel Tüketim ABD                                     15:30     Çekirdek PCE QoQ  

TÜRKİYE
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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 TEMMUZ CUMA
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FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 ÜFE MoM
FRANSA 09:45 ÜFE YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ

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