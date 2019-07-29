FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 TEMMUZ PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA     02:50 Perakende Satışlar YoY  JAPONYA     02:50 Perakende Satışlar MoM  ABD              17:30 Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 TEMMUZ SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                02:30 İşsizlik Oranı  JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi YoY  FRANSA                  08:30 GDP QoQ  FRANSA                  08:30 GDP YoY  ALMANYA                09:00 GfK Tüketici Güveni  FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM  FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 Ekonomik Güven Endeksi  EURO BÖLGESİ     12:00 Tüketici Güven Endeksi  ALMANYA                15:00 TÜFE MoM  ALMANYA                15:00 TÜFE YoY  ABD                          15:30 Kişisel Gelirler  ABD                          15:30 Kişisel Harcamalar  ABD                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar  ABD                          17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM  ABD                           17:00 Bekeleyen Konut Satışları YoY ABD                           17:00 Conf.

TÜRKİYE

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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi

31/07 10:00 Turizm gelirleri

31/07 10:00 Dış ticaret dengesi

31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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29 TEMMUZ PAZARTESİ

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JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar YoY

JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM

ABD 17:30 Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi

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30 TEMMUZ SALI

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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA 08:30 GDP QoQ

FRANSA 08:30 GDP YoY

ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA 15:00 TÜFE MoM

ALMANYA 15:00 TÜFE YoY

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD 17:00 Bekeleyen Konut Satışları YoY

ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

JAPONYA BOJ Faiz Kararı

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31 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi

ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM

ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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1 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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2 AĞUSTOS CUMA

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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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