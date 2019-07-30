FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 TEMMUZ SALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA                02:30 İşsizlik Oranı  JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi MoM  JAPONYA                02:50 Sanayi Üretimi YoY  FRANSA                  08:30 GDP QoQ  FRANSA                  08:30 GDP YoY  ALMANYA                09:00 GfK Tüketici Güveni  FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM  FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 Ekonomik Güven Endeksi  EURO BÖLGESİ     12:00 Tüketici Güven Endeksi  ALMANYA                15:00 TÜFE MoM  ALMANYA                15:00 TÜFE YoY  ABD                          15:30 Kişisel Gelirler  ABD                          15:30 Kişisel Harcamalar  ABD                          15:30 Reel Kişisel Harcamalar  ABD                          17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM  ABD                           17:00 Bekeleyen Konut Satışları YoY ABD                           17:00 Conf.

TÜRKİYE

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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA TSİ

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30 TEMMUZ SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 08:30 GDP QoQ
FRANSA 08:30 GDP YoY
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 15:00 TÜFE MoM
ALMANYA 15:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekeleyen Konut Satışları YoY
ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni
JAPONYA BOJ Faiz Kararı
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31 TEMMUZ ÇARŞAMBA
-------------------------------------------------------------------------------------------------İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar MoM
ALMANYA 09:00 Perakende Satışlar YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)
ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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1 AĞUSTOS PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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2 AĞUSTOS CUMA
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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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