FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/08         10:00     Motorlu Kara Taşıtları 05/08         10:00     Yurt içi üretici fiyat endeksi 05/08         10:00     Tüketici fiyat endeksi 06/08         10:00     Hanehalkı yurtiçi turizm 08/08         11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 09/08         10:00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 09/08         10:00     Kümes Hayvancılığı Üretimi 09/08         10:00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 09/08         10:00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 15/08         10:00     Sanayi Üretim Endeksi 19/08         10:00     Perakende Satış Endeksleri 19/08         10:00     Ciro Endeksleri 20/08         10:00     Konut Satış İstatistikleri 21/08         10:00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 21/08         10:00     Yapı İzin İstatistikleri 21/08         10:00     Konut Fiyat Endeksi 22/08         10:00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 22/08         10:00     İnşaat Maliyet Endeksi 22/08         10:00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu 22/08         10:00     Tüketici Güven Endeksi 23/08         10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri 26/08         10:00     Reel Kesim Güven Endeksi 26/08         10:00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 28/08         10:00     İşgücü Girdi Endeksleri 28/08         10:00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 29/08         10:00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar 29/08         10:00     Katı Yakıtlar 29/08         10:00     Dış Ticaret İstatistikleri ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 AĞUSTOS PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları  JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları  JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları  JAPONYA                03:30 İmalat PMI  ÇİN                           04:45 İmalat PMI  FRANSA                  10:50 İmalat PMI  ALMANYA                10:55 İmalat PMI  EURO BÖLGESİ      11:00 İmalat PMI  İNGİLTERE              11:30 İmalat PMI  İNGİLTERE              14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı  İNGİLTERE              14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu  İNGİLTERE              14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi  ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları  ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular  ABD                          16:45 İmalat PMI  ABD                          17:00 ISM İmalat Endeksi  ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 AĞUSTOS CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE              11:30 İnşaat PMI  EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar YoY  ABD                         15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi  ABD                         15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi  ABD                         15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi  ABD                         15:30 İşsizlik Oranı  ABD                         15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM  ABD                         15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY  ABD                         15:30 İşgücüne Katılım Oranı  ABD                         15:30 Ticaret Dengesi  ABD                         17:00 Fabrika Siparişleri  ABD                         17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri  ABD                         17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 

TÜRKİYE

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02/08 10:00 Motorlu Kara Taşıtları
05/08 10:00 Yurt içi üretici fiyat endeksi
05/08 10:00 Tüketici fiyat endeksi
06/08 10:00 Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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1 AĞUSTOS PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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2 AĞUSTOS CUMA

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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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