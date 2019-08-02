TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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02/08 10:00 Motorlu Kara Taşıtları
05/08 10:00 Yurt içi üretici fiyat endeksi
05/08 10:00 Tüketici fiyat endeksi
06/08 10:00 Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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2 AĞUSTOS CUMA
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İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
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