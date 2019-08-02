FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/08         10:00     Motorlu Kara Taşıtları 05/08         10:00     Yurt içi üretici fiyat endeksi 05/08         10:00     Tüketici fiyat endeksi 06/08         10:00     Hanehalkı yurtiçi turizm 08/08         11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 09/08         10:00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 09/08         10:00     Kümes Hayvancılığı Üretimi 09/08         10:00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 09/08         10:00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 15/08         10:00     Sanayi Üretim Endeksi 19/08         10:00     Perakende Satış Endeksleri 19/08         10:00     Ciro Endeksleri 20/08         10:00     Konut Satış İstatistikleri 21/08         10:00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 21/08         10:00     Yapı İzin İstatistikleri 21/08         10:00     Konut Fiyat Endeksi 22/08         10:00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 22/08         10:00     İnşaat Maliyet Endeksi 22/08         10:00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu 22/08         10:00     Tüketici Güven Endeksi 23/08         10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri 26/08         10:00     Reel Kesim Güven Endeksi 26/08         10:00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 28/08         10:00     İşgücü Girdi Endeksleri 28/08         10:00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 29/08         10:00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar 29/08         10:00     Katı Yakıtlar 29/08         10:00     Dış Ticaret İstatistikleri ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 AĞUSTOS CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE              11:30 İnşaat PMI  EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar YoY  ABD                         15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi  ABD                         15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi  ABD                         15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi  ABD                         15:30 İşsizlik Oranı  ABD                         15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM  ABD                         15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY  ABD                         15:30 İşgücüne Katılım Oranı  ABD                         15:30 Ticaret Dengesi  ABD                         17:00 Fabrika Siparişleri  ABD                         17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri  ABD                         17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi   

TÜRKİYE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

02/08 10:00 Motorlu Kara Taşıtları

05/08 10:00 Yurt içi üretici fiyat endeksi

05/08 10:00 Tüketici fiyat endeksi

06/08 10:00 Hanehalkı yurtiçi turizm

08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi

19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10:00 Ciro Endeksleri

20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10:00 Katı Yakıtlar

29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AĞUSTOS CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildiKuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi
Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladıMemur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

Milyonlarca memur nefesini tuttu!

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

Kuzey kutbuna ilk Türk bilimsel seferi gerçekleştirildi

Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı

Memur maaşları için toplu sözleşme pazarlığı başladı

Altan Elmas: Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım

Altan Elmas: Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım

Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti

Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.