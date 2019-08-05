TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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05/08 10:00 Yurt içi üretici fiyat endeksi

05/08 10:00 Tüketici fiyat endeksi

06/08 10:00 Hanehalkı yurtiçi turizm

08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi

09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi

09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri

09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi

19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10:00 Ciro Endeksleri

20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10:00 Katı Yakıtlar

29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri