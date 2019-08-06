FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/08         10:00     Hanehalkı yurtiçi turizm 08/08         11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 09/08         10:00     Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 09/08         10:00     Kümes Hayvancılığı Üretimi 09/08         10:00     Kırmızı Et Üretim İstatistikleri 09/08         10:00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 15/08         10:00     Sanayi Üretim Endeksi 19/08         10:00     Perakende Satış Endeksleri 19/08         10:00     Ciro Endeksleri 20/08         10:00     Konut Satış İstatistikleri 21/08         10:00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 21/08         10:00     Yapı İzin İstatistikleri 21/08         10:00     Konut Fiyat Endeksi 22/08         10:00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 22/08         10:00     İnşaat Maliyet Endeksi 22/08         10:00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu 22/08         10:00     Tüketici Güven Endeksi 23/08         10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri 26/08         10:00     Reel Kesim Güven Endeksi 26/08         10:00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 28/08         10:00     İşgücü Girdi Endeksleri 28/08         10:00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 29/08         10:00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar 29/08         10:00     Katı Yakıtlar 29/08         10:00     Dış Ticaret İstatistikleri ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 AĞUSTOS SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                            02:30     Hanehalkı Harcamaları YoY JAPONYA                            08:00     Öncü Göstergeler ALMANYA                            09:00     Fabrika Siparişleri MoM ALMANYA                            09:00     Fabrika Siparişleri YoY ALMANYA                            10:30     İnşaat PMI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                            09:00     Sanayi Üretimi MoM ALMANYA                            09:00     Sanayi Üretimi YoY FRANSA                               09:45     Ticaret Dengesi ABD                                      14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                                      17:30     DOE U.S.

TÜRKİYE
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06/08 10:00 Hanehalkı yurtiçi turizm
08/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
09/08 10:00 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
09/08 10:00 Kümes Hayvancılığı Üretimi
09/08 10:00 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
09/08 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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6 AĞUSTOS SALI
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri MoM
ALMANYA 09:00 Fabrika Siparişleri YoY
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
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7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
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8 AĞUSTOS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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9 AĞUSTOS CUMA
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JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY

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