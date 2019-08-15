TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi

19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10:00 Ciro Endeksleri

20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10:00 Katı Yakıtlar

29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri

----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ

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15 AĞUSTOS PERŞEMBE

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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende satışlar

ABD 15:30 New York Fed imalat endeksi

ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları

ABD 15:30 Philadelphia Fed endeksi

ABD 15:30 İşgücü maliyeti, öncü

ABD 15:30 Verimlilik, öncü

ABD 15:30 Perakende satışlar

ABD 15:30 Çekirdek perakende satışlar

ABD 16:15 Sanayi üretimi

ABD 16:15 Kapasite kullanım oranı

