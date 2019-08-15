TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/08 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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15 AĞUSTOS PERŞEMBE
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BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende satışlar
ABD 15:30 New York Fed imalat endeksi
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 15:30 Philadelphia Fed endeksi
ABD 15:30 İşgücü maliyeti, öncü
ABD 15:30 Verimlilik, öncü
ABD 15:30 Perakende satışlar
ABD 15:30 Çekirdek perakende satışlar
ABD 16:15 Sanayi üretimi
ABD 16:15 Kapasite kullanım oranı
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