TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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16/08 10:00 Sanayi üretim endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
19/08 10:00 Açık İş İdari Kayıtları
19/08 10:00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri
19/08 10:00 Trafik İstatistik Bülteni
19/08 10:00 Hava kalitesi istatistikleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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16 AĞUSTOS CUMA
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ABD 15:30 Yeni konut inşaatları
ABD 15:30 İnşaat ruhsatları
ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi, öncü
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19 AĞUSTOS PAZARTESİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE, nihai
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21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ABD 17:00 İkinci el konut satışları
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22 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10:30 İmalat PMI, öncü
ALMANYA 10:30 Hizmetler PMI, öncü
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI, öncü
EURO BÖLGESİ 11:00 Hizmetler PMI, öncü
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 15:45 Markit imalat PMI, öncü
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23 AĞUSTOS CUMA
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ABD 17:00 Yeni konut satışları
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26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA 11:00 IFO endeksi
ABD 15:30 Dayanıklı mal siparişleri
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17:00 Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10:55 İşsizlik
ALMANYA 15:00 TÜFE, öncü
ABD 15:30 GSYH revize
ABD 15:30 Çekirdek GSYH
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 17:00 Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA 09:00 Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ 11:00 TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik
ABD 15:30 Kişisel gelirler
ABD 15:30 Kişisel harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi
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