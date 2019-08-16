FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08         10:00     Sanayi üretim endeksi 19/08         10:00     Perakende Satış Endeksleri 19/08         10:00     Ciro Endeksleri 19/08         10:00     Açık İş İdari Kayıtları 19/08         10:00     Kayıtlı İşsiz İstatistikleri 19/08         10:00     Trafik İstatistik Bülteni 19/08         10:00     Hava kalitesi istatistikleri 20/08         10:00     Konut Satış İstatistikleri 21/08         10:00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 21/08         10:00     Yapı İzin İstatistikleri 21/08         10:00     Konut Fiyat Endeksi 22/08         10:00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 22/08         10:00     İnşaat Maliyet Endeksi 22/08         10:00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu 22/08         10:00     Tüketici Güven Endeksi 23/08         10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri 26/08         10:00     Reel Kesim Güven Endeksi 26/08         10:00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 28/08         10:00     İşgücü Girdi Endeksleri 28/08         10:00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 29/08         10:00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar 29/08         10:00     Katı Yakıtlar 29/08         10:00     Dış Ticaret İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                          15:30   Yeni konut inşaatları ABD                          15:30   İnşaat ruhsatları ABD                          17:00   Michigan tüketici güven endeksi, öncü ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 AĞUSTOS PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ              12:00  TÜFE, nihai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                                 17:00   İkinci el konut satışları ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 AĞUSTOS PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                   10:30   İmalat PMI, öncü ALMANYA                    10:30   Hizmetler PMI, öncü EURO BÖLGESİ         11:00   İmalat PMI, öncü EURO BÖLGESİ         11:00   Hizmetler PMI, öncü ABD                             15:30   İşsizlik maaş başvuruları ABD                             15:45   Markit imalat PMI, öncü ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                            17:00   Yeni konut satışları ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 AĞUSTOS PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                 11:00   IFO endeksi ABD                          15:30   Dayanıklı mal siparişleri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 AĞUSTOS SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                         17:00   Tüketici güven endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 AĞUSTOS PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                10:55   İşsizlik ALMANYA                15:00   TÜFE, öncü ABD                         15:30   GSYH revize ABD                         15:30   Çekirdek GSYH ABD                         15:30   İşsizlik maaş başvuruları ABD                         17:00   Bekleyen konut satışları ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA               09:00   Perakende satışlar EURO BÖLGESİ    11:00   TÜFE, öncü EURO BÖLGESİ    12:00   İşsizlik ABD                        15:30   Kişisel gelirler ABD                         15:30   Kişisel harcamalar ABD                         15:30   Çekirdek PCE ABD                         16:45   Chicago PMI ABD                         17:00   Michigan tüketici güven endeksi

TÜRKİYE
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16/08 10:00 Sanayi üretim endeksi
19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri
19/08 10:00 Ciro Endeksleri
19/08 10:00 Açık İş İdari Kayıtları
19/08 10:00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri
19/08 10:00 Trafik İstatistik Bülteni
19/08 10:00 Hava kalitesi istatistikleri
20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri
21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri
21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi
22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi
22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi
23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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16 AĞUSTOS CUMA
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ABD 15:30 Yeni konut inşaatları
ABD 15:30 İnşaat ruhsatları
ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi, öncü
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19 AĞUSTOS PAZARTESİ
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EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE, nihai
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21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
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ABD 17:00 İkinci el konut satışları
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22 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10:30 İmalat PMI, öncü
ALMANYA 10:30 Hizmetler PMI, öncü
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI, öncü
EURO BÖLGESİ 11:00 Hizmetler PMI, öncü
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 15:45 Markit imalat PMI, öncü
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23 AĞUSTOS CUMA
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ABD 17:00 Yeni konut satışları
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA 11:00 IFO endeksi
ABD 15:30 Dayanıklı mal siparişleri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17:00 Tüketici güven endeksi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10:55 İşsizlik
ALMANYA 15:00 TÜFE, öncü
ABD 15:30 GSYH revize
ABD 15:30 Çekirdek GSYH
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 17:00 Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA 09:00 Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ 11:00 TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik
ABD 15:30 Kişisel gelirler
ABD 15:30 Kişisel harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi

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