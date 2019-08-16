TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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16/08 10:00 Sanayi üretim endeksi

19/08 10:00 Perakende Satış Endeksleri

19/08 10:00 Ciro Endeksleri

19/08 10:00 Açık İş İdari Kayıtları

19/08 10:00 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri

19/08 10:00 Trafik İstatistik Bülteni

19/08 10:00 Hava kalitesi istatistikleri

20/08 10:00 Konut Satış İstatistikleri

21/08 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

21/08 10:00 Yapı İzin İstatistikleri

21/08 10:00 Konut Fiyat Endeksi

22/08 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

22/08 10:00 İnşaat Maliyet Endeksi

22/08 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

22/08 10:00 Tüketici Güven Endeksi

23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler

26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri

26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi

26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri

28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar

29/08 10:00 Katı Yakıtlar

29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri

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DÜNYA TSİ

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16 AĞUSTOS CUMA

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ABD 15:30 Yeni konut inşaatları

ABD 15:30 İnşaat ruhsatları

ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi, öncü

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19 AĞUSTOS PAZARTESİ

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EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE, nihai

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21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

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ABD 17:00 İkinci el konut satışları

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22 AĞUSTOS PERŞEMBE

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ALMANYA 10:30 İmalat PMI, öncü

ALMANYA 10:30 Hizmetler PMI, öncü

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI, öncü

EURO BÖLGESİ 11:00 Hizmetler PMI, öncü

ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları

ABD 15:45 Markit imalat PMI, öncü

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23 AĞUSTOS CUMA

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ABD 17:00 Yeni konut satışları

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26 AĞUSTOS PAZARTESİ

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ALMANYA 11:00 IFO endeksi

ABD 15:30 Dayanıklı mal siparişleri

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27 AĞUSTOS SALI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17:00 Tüketici güven endeksi

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29 AĞUSTOS PERŞEMBE

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ALMANYA 10:55 İşsizlik

ALMANYA 15:00 TÜFE, öncü

ABD 15:30 GSYH revize

ABD 15:30 Çekirdek GSYH

ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları

ABD 17:00 Bekleyen konut satışları

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30 AĞUSTOS CUMA

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ALMANYA 09:00 Perakende satışlar

EURO BÖLGESİ 11:00 TÜFE, öncü

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik

ABD 15:30 Kişisel gelirler

ABD 15:30 Kişisel harcamalar

ABD 15:30 Çekirdek PCE

ABD 16:45 Chicago PMI

ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi

