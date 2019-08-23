FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/08         10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 23/08         14:30    Finansal hizmetler güven endeksi 26/08         10:00     Sektörel Güven Endeksleri 26/08         10:00     Reel Kesim Güven Endeksi 26/08         10:00     İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 28/08         10:00     İşgücü Girdi Endeksleri 28/08         10:00     Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 29/08         10:00     Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar 29/08         10:00     Katı Yakıtlar 29/08         10:00     Dış Ticaret İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABD                            17:00   Yeni konut satışları ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 AĞUSTOS PAZARTESİ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                 11:00   IFO endeksi ABD                          15:30   Dayanıklı mal siparişleri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 AĞUSTOS SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD                         17:00   Tüketici güven endeksi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 AĞUSTOS PERŞEMBE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                10:55   İşsizlik ALMANYA                15:00   TÜFE, öncü ABD                         15:30   GSYH revize ABD                         15:30   Çekirdek GSYH ABD                         15:30   İşsizlik maaş başvuruları ABD                         17:00   Bekleyen konut satışları ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 AĞUSTOS CUMA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA               09:00   Perakende satışlar EURO BÖLGESİ    11:00   TÜFE, öncü EURO BÖLGESİ    12:00   İşsizlik ABD                        15:30   Kişisel gelirler ABD                         15:30   Kişisel harcamalar ABD                         15:30   Çekirdek PCE ABD                         16:45   Chicago PMI ABD                         17:00   Michigan tüketici güven endeksi

TÜRKİYE
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23/08 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
23/08 14:30 Finansal hizmetler güven endeksi
26/08 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
26/08 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi
26/08 10:00 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Ulkuslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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23 AĞUSTOS CUMA
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ABD 17:00 Yeni konut satışları
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26 AĞUSTOS PAZARTESİ
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ALMANYA 11:00 IFO endeksi
ABD 15:30 Dayanıklı mal siparişleri
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17:00 Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10:55 İşsizlik
ALMANYA 15:00 TÜFE, öncü
ABD 15:30 GSYH revize
ABD 15:30 Çekirdek GSYH
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 17:00 Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA 09:00 Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ 11:00 TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik
ABD 15:30 Kişisel gelirler
ABD 15:30 Kişisel harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi

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