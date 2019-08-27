TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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28/08 10:00 İşgücü Girdi Endeksleri
28/08 10:00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
29/08 10:00 Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar
29/08 10:00 Katı Yakıtlar
29/08 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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27 AĞUSTOS SALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABD 17:00 Tüketici güven endeksi
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29 AĞUSTOS PERŞEMBE
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ALMANYA 10:55 İşsizlik
ALMANYA 15:00 TÜFE, öncü
ABD 15:30 GSYH revize
ABD 15:30 Çekirdek GSYH
ABD 15:30 İşsizlik maaş başvuruları
ABD 17:00 Bekleyen konut satışları
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30 AĞUSTOS CUMA
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ALMANYA 09:00 Perakende satışlar
EURO BÖLGESİ 11:00 TÜFE, öncü
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik
ABD 15:30 Kişisel gelirler
ABD 15:30 Kişisel harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Michigan tüketici güven endeksi
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