TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------
02/09 10:00 GSYH
02/09 10:00 İmalat PMI
02/09 10:00 Dış ticaret dengesi
03/09 10:00 TÜFE
03/09 10:00 ÜFE
04/09 14:30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17:30 Hazine nakit dengesi
09/09 14:30 MB beklenti anketi
12/09 14:00 MB politika faizi
13/09 10:00 Sanayi üretimi
13/09 10:00 Cari denge
16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------------
2 EYLÜL PAZARTESİ
----------------------------------------------------------------------------
Almanya imalat PMI 11:00
Euro bölgesi imalat PMI 11:00
----------------------------------------------------------------------------
3 EYLÜL SALI
----------------------------------------------------------------------------
ABD Markit imalat PMI 16:45
ABD ISM imalat endeksi 17:00
----------------------------------------------------------------------------
4 EYLÜL ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
Almanya hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi perakende satışlar 12:00
ABD dış ticaret dengesi 15:30
----------------------------------------------------------------------------
5 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
Almanya sanayi siparişleri 09:00
ABD ADP özel sektör istihdamı 15:15
ABD işsizlik maaş başvuruları 15:30
ABD işgücü maliyeti 15:30
ABD verimlilik 15:30
ABD fabrika siparişleri 17:00
ABD ISM hizmetler endeksi 17:00
----------------------------------------------------------------------------
6 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
Almanya sanayi üretimi 09:00
Euro bölgesi GSYH 12:00
ABD tarımdışı istihdam 15:30
ABD işsizlik 15:30
ABD ortalama saatlik ücretler 15:30
Okuyucu Yorumları 0 yorum