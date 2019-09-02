FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------ 02/09         10:00     GSYH 02/09         10:00     İmalat PMI 02/09         10:00     Dış ticaret dengesi 03/09         10:00     TÜFE 03/09         10:00     ÜFE 04/09         14:30     Reel efektif döviz kuru 06/09         17:30     Hazine nakit dengesi 09/09         14:30     MB beklenti anketi 12/09         14:00     MB politika faizi 13/09         10:00     Sanayi üretimi 13/09         10:00     Cari denge 16/09         10:00     İşsizlik 16/09         11:00     Bütçe dengesi 20/09         10:00     Tüketici güven endeksi 20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                                         TSİ ---------------------------------------------------------------------------- 2 EYLÜL PAZARTESİ ---------------------------------------------------------------------------- Almanya imalat PMI                     11:00      Euro bölgesi imalat PMI               11:00      ---------------------------------------------------------------------------- 3 EYLÜL SALI ---------------------------------------------------------------------------- ABD Markit imalat PMI                  16:45      ABD ISM imalat endeksi               17:00      ---------------------------------------------------------------------------- 4 EYLÜL ÇARŞAMBA ---------------------------------------------------------------------------- Almanya hizmetler PMI                  11:00      Euro bölgesi hizmetler PMI            11:00      Euro bölgesi perakende satışlar    12:00      ABD dış ticaret dengesi                 15:30      ---------------------------------------------------------------------------- 5 EYLÜL PERŞEMBE ---------------------------------------------------------------------------- Almanya sanayi siparişleri              09:00      ABD ADP özel sektör istihdamı      15:15      ABD işsizlik maaş başvuruları        15:30      ABD işgücü maliyeti                        15:30      ABD verimlilik                                 15:30      ABD fabrika siparişleri                    17:00      ABD ISM hizmetler endeksi            17:00       ---------------------------------------------------------------------------- 6 EYLÜL CUMA ---------------------------------------------------------------------------- Almanya sanayi üretimi                   09:00      Euro bölgesi GSYH                         12:00      ABD tarımdışı istihdam                   15:30        ABD işsizlik                                     15:30      ABD ortalama saatlik ücretler         15:30       

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------
02/09 10:00 GSYH
02/09 10:00 İmalat PMI
02/09 10:00 Dış ticaret dengesi
03/09 10:00 TÜFE
03/09 10:00 ÜFE
04/09 14:30 Reel efektif döviz kuru
06/09 17:30 Hazine nakit dengesi
09/09 14:30 MB beklenti anketi
12/09 14:00 MB politika faizi
13/09 10:00 Sanayi üretimi
13/09 10:00 Cari denge
16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------------
2 EYLÜL PAZARTESİ
----------------------------------------------------------------------------
Almanya imalat PMI 11:00
Euro bölgesi imalat PMI 11:00
----------------------------------------------------------------------------
3 EYLÜL SALI
----------------------------------------------------------------------------
ABD Markit imalat PMI 16:45
ABD ISM imalat endeksi 17:00
----------------------------------------------------------------------------
4 EYLÜL ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
Almanya hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi hizmetler PMI 11:00
Euro bölgesi perakende satışlar 12:00
ABD dış ticaret dengesi 15:30
----------------------------------------------------------------------------
5 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
Almanya sanayi siparişleri 09:00
ABD ADP özel sektör istihdamı 15:15
ABD işsizlik maaş başvuruları 15:30
ABD işgücü maliyeti 15:30
ABD verimlilik 15:30
ABD fabrika siparişleri 17:00
ABD ISM hizmetler endeksi 17:00
----------------------------------------------------------------------------
6 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
Almanya sanayi üretimi 09:00
Euro bölgesi GSYH 12:00
ABD tarımdışı istihdam 15:30
ABD işsizlik 15:30
ABD ortalama saatlik ücretler 15:30

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