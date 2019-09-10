FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------ 12/09         14:00     MB politika faizi 13/09         10:00     Sanayi üretimi 13/09         10:00     Cari denge 16/09         10:00     İşsizlik 16/09         11:00     Bütçe dengesi 20/09         10:00     Tüketici güven endeksi 20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                                         TSİ ---------------------------------------------------------------------------- 10 EYLÜL SALI ---------------------------------------------------------------------------- ÇİN                         04:30     TÜFE YoY ÇİN                         04:30     ÜFE YoY FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi MoM FRANSA               09:45     Sanayi Üretimi YoY FRANSA               09:45     İmalat Üretimi MoM FRANSA               09:45     İmalat Üretimi YoY İNGİLTERE           11:30     Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY İNGİLTERE           11:30     ILO İşsizlik Oranı İNGİLTERE           11:30     İşgücü Değişimi 3M/3M ---------------------------------------------------------------------------- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA ---------------------------------------------------------------------------- ABD                       14:00     MBA Mortgage Başvuruları ABD                       15:30     ÜFE MoM ABD                       15:30     Çekirdek ÜFE MoM ABD                       15:30     ÜFE YoY ABD                       15:30     Çekirdek ÜFE YoY ABD                       17:00     Toptan Satış Stokları MoM ---------------------------------------------------------------------------- 12 EYLÜL PERŞEMBE ---------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları JAPONYA            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları JAPONYA            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları JAPONYA            02:50     ÜFE MoM JAPONYA            02:50     ÜFE YoY JAPONYA            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM JAPONYA            02:50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY ALMANYA           09:00     TÜFE MoM ALMANYA           09:00     TÜFE YoY FRANSA               09:45     TÜFE MoM FRANSA               09:45     TÜFE YoY EURO BÖLGESİ 12:00     Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ 12:00     Sanayi Üretimi YoY EURO BÖLGESİ 14:45     ECB Gösterge Faiz Oranı EURO BÖLGESİ 14:45     ECB Marjinal Faiz Oranı EURO BÖLGESİ 14:45     ECB Mevduat Faiz Oranı ABD                       15:30     TÜFE MoM ABD                       15:30     Çekirdek TÜFE MoM ABD                       15:30     TÜFE YoY ABD                       15:30     Çekirdek TÜFE YoY ABD                       15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD                       15:30     Devam Eden Başvurular ---------------------------------------------------------------------------- 13 EYLÜL CUMA ---------------------------------------------------------------------------- JAPONYA            07:30     Kapasite Kullanımı MoM JAPONYA            07:30     Sanayi Üretimi YoY JAPONYA            07:30     Sanayi Üretimi MoM EURO BÖLGESİ 12:00     Ticaret Dengesi ABD                       15:30     Perakende Satışlar MoM ABD                       17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi ABD                       17:00     İş Stokları

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------
12/09 14:00 MB politika faizi
13/09 10:00 Sanayi üretimi
13/09 10:00 Cari denge
16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
----------------------------------------------------------------------------
10 EYLÜL SALI
----------------------------------------------------------------------------
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
----------------------------------------------------------------------------
11 EYLÜL ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
----------------------------------------------------------------------------
12 EYLÜL PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
----------------------------------------------------------------------------
13 EYLÜL CUMA
----------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
ABD 17:00 İş Stokları

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