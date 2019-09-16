TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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16 EYLÜL PAZARTESİ
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ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
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17 EYLÜL SALI
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ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
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18 EYLÜL ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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19 EYLÜL PERŞEMBE
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İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
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20 EYLÜL CUMA
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ALMANYA 02:30 TÜFE YoY
ALMANYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
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