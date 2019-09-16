FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/09         10:00     İşsizlik 16/09         11:00     Bütçe dengesi 20/09         10:00     Tüketici güven endeksi 20/09         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/09         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/09         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/09         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/09         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 30/09         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 EYLÜL PAZARTESİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ÇİN      05:00 Sanayi Üretimi YoY  ÇİN      05:00 Perakende Satışlar YoY  ÇİN      05:00 İşsizlik Oranı  ABD     15:30 Empire İmalat Endeksi  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 EYLÜL SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA               12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)  ALMANYA               12:00 ZEW Anketi (Beklenti)  EURO BÖLGESİ     12:00 ZEW Anketi (Beklenti)  ABD                         16:15 Sanayi Üretimi MoM  ABD                         16:15 İmalat Üretimi  ABD                         16:15 Kapasite Kullanımı  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 EYLÜL ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                 02:50 Ticaret Dengesi  JAPONYA                 02:50 İhracat YoY  JAPONYA                 02:50 İthalat YoY  İNGİLTERE              11:30 TÜFE MoM  İNGİLTERE              11:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE              11:30 Çekirdek TÜFE YoY  İNGİLTERE              11:30 ÜFE MoM  İNGİLTERE              11:30 ÜFE YoY  İNGİLTERE              11:30 Çekirdek ÜFE MoM  İNGİLTERE              11:30 Çekirdek ÜFE YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY  EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE MoM  EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE YoY  ABD                         14:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                         15:30 İnşaat İzinleri MoM  ABD                         15:30 İnşaat İzinleri  ABD                         15:30 Konut Başlangıçları  ABD                         15:30 Konut Başlangıçları MoM  ABD                         17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

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16/09 10:00 İşsizlik
16/09 11:00 Bütçe dengesi
20/09 10:00 Tüketici güven endeksi
20/09 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/09 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/09 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/09 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/09 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
30/09 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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16 EYLÜL PAZARTESİ
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ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
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17 EYLÜL SALI
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ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
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18 EYLÜL ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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19 EYLÜL PERŞEMBE
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İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
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20 EYLÜL CUMA
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ALMANYA 02:30 TÜFE YoY
ALMANYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni

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